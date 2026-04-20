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Quem vai ganhar o BBB 26? Veja o que os signos indicam para a final

Astrologia aponta tendências para Ana Paula, Milena e Juliano na reta final do reality; confira o que diz o horóscopo de cada um

Hannah Franco
fonte

Horóscopo revela quem pode ganhar o BBB 26. (Divulgação/TV Globo)

Com a final do Big Brother Brasil 26 marcada para esta terça-feira (21), as torcidas de Ana Paula, Milena e Juliano Floss buscam pistas sobre quem deve levar o prêmio de R$ 5,4 milhões. Além de enquetes e movimentações nas redes sociais, o horóscopo também tem sido usado como referência para tentar prever o desfecho da disputa.

A análise astrológica considera o perfil de cada signo e o momento vivido pelos finalistas, indicando tendências de comportamento, decisões e energia nesta reta final do programa.

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A final do reality ocorrerá nesta terça-feira (21), às 22h30, na TV Globo

♐ Ana Paula Renault (22/11/1981) - Sagitário

A finalista Ana Paula Renault, do signo de Sagitário, chega à decisão em um período marcado por forte carga emocional. A leitura astrológica aponta para um momento de introspecção, em que decisões importantes devem ser guiadas pela conexão com pessoas próximas e pelo equilíbrio nas relações. O cenário também sugere que atitudes mais coletivas e voltadas ao bem-estar do grupo tendem a trazer resultados mais positivos.

Sagitário aparece entre os signos favorecidos em 2026, segundo a sensitiva Márcia Sensitiva, com potencial para crescimento, expansão e novas oportunidades. Nesse contexto, Ana Paula desponta com boas chances, já que a energia do signo está associada à sorte, novos caminhos e conquistas, especialmente para quem assume uma postura ativa e confiante.

♓ Milena Moreira (14/03/1999) - Peixes

Milena, do signo de Peixes, enfrenta uma fase considerada estratégica. A interpretação astrológica aponta para a importância da discrição e da segurança nas escolhas, especialmente em um momento decisivo como a final do reality. A energia do signo sugere cautela na exposição de decisões e maior foco no planejamento interno.

O período também favorece reorganização pessoal, equilíbrio emocional e atenção às relações mais próximas. Além disso, há indicação de necessidade de administrar melhor a rotina e evitar sobrecargas, mantendo o foco em decisões consistentes para atravessar a reta final com mais estabilidade.

Esse perfil pode ser vantajoso em cenários equilibrados, principalmente se houver divisão de votos entre outros finalistas. Por outro lado, a menor exposição pode dificultar um crescimento mais acelerado na reta final, o que torna sua disputa mais dependente da fidelidade da torcida.

♊ Juliano Floss (11/06/2004) - Gêmeos

O finalista Juliano Floss, de Gêmeos, aparece em um momento de mudanças e reavaliações. A leitura do signo aponta que os acontecimentos ao seu redor fazem parte de um processo mais amplo, exigindo adaptação e clareza sobre seus objetivos. A fase é vista como propícia para reinvenção e tomada de decisões mais estratégicas.

O signo de Gêmeos também indica necessidade de compreender melhor o próprio valor diante das circunstâncias. A energia do período favorece iniciativa e reposicionamento, o que pode influenciar diretamente a forma como o participante conduz seus últimos momentos dentro do programa. Esse tipo de perfil, segundo a astrologia, pode surpreender, mas exige forte engajamento nas últimas horas.

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