Modelo de site adulto tem filhos expulsos de escola por causa de fotos íntimas

A modelo estadunidense Crystal Jackson desabafou após ter seus filhos expulsos da escola por causa de suas fotos na internet. Isso porque a mulher trabalha na plataforma OnlyFans, onde é disponibilizado material erótico para quem está disposto a pagar.

Ela, cujo nome no perfil é Tiffany Pointdexter, afirmou que os pais de outros alunos realizaram uma campanha a fim de tirar os filhos dela do colégio Paroquial do Sagrado Coração, localizado em Sacramento, na Califórnia.

“É correto uma mãe ou um grupo de mães intimidar uma outra ou fazer isso com seus filhos porque simplesmente não gosta de algo que a mãe deles está fazendo? Se não gosta, não precisa olhar. A maioria das pessoas sabem o que está acontecendo, mas não se importam”, disse ela.

Em e-mail enviado a Crystal, a diretora Theresa Sparks diz que “o site adulto está em conflito direto com o que esperamos transmitir aos nossos alunos”. E completa: “Nós, portanto, exigimos que você encontre outra escola para seus filhos e não tenha mais associação com a nossa”.

Segundo Crystal, a polêmica ocorreu porque um casal de vizinhos teria impresso fotos dela nua. “Comecei a receber mensagens de textos e áudios de pais dizendo quão nojenta eu era, que devia arrumar minhas malas e deixar a cidade”, relatou.

“Tem sido muita intimidação e assédio para mim. As pessoas não têm que concordar com o que decidi fazer. Não estou pedindo aprovação ou consentimento deles, mas não me sinto bem com pessoas indo atrás dos meus filhos e tentando que eles sejam expulsos da escola”, declarou ainda.