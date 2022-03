Quem saiu do BBB 22: veja o perfil de Lucas Bissoli, eliminado de ontem (29/03)

Lucas Bissoli foi o décimo eliminado do BBB 22. O engenheiro e estudante de medicina, que entrou como parte do grupo pipoca, conquistou o carinho do público do programa, mas acabou cometendo alguns deslizes que o fizeram sair do reality com 77,54% dos votos. Apesar da alta porcentagem, ganhou vários fãs e um apelido carinhoso: “Barão da piscadinha”, sua marca registrada na edição. Confira o perfil de Lucas Bissoli:

Apesar de ter entrado como “anônimo” no BBB 22, Lucas já fazia sucesso nas redes sociais da região onde mora, por fazer alguns vídeos para a Web. O ex-brother, que tem 31 anos e é natural de Vila Velha (ES), se formou em engenharia por causa de seu pai, mas atualmente estuda Medicina e diz que pretende seguir na área de nutrologia. Além disso, é filho único e apontado como uma pessoa “muito gulosa” pela mãe.

Lucas já havia garantido que era uma pessoa alto astral e leve, e tudo foi comprovado dentro do bb 22. A performance e alegria do ex-brother contagiou os confinados e rendeu até um romance dentro da casa mais vigiada do Brasil. Aqui fora, o perfil do brother no Instagram também mostrava uma rotina agitada e cercada por atividades físicas e passeios com os amigos.

'Piscadinha'

Ainda durante a fase de anuncio do reality show, lucas virou meme rapidamente após dizer no vídeo de apresentação que a "piscadinha" era sua marca registrada. O gesto acompanhou o brother durante toda a sua participação na casa.

Lideranças

Bissoli também venceu três provas do líder — cedendo a liderança para Arthur Aguiar em uma delas e foi o único integrante do grupo pipoca com sucesso em provas. Além disso, também foi anjo uma vez.

Mala cheia

Desde o início do confinamento, Lucas guardava produtos publicitários, de uso coletivo. Por isso, levou uma advertência inédita do 'big boss' e precisou devolver todos os produtos dos patrocinadores para a despensa.

Romance

Lucas viveu um romance com a participante Eslovênia, mas por um breve momento, Bissoli protagonizou um confuso triângulo amoroso entre Natália e Eslovênia. O rapaz havia flertado com Natália e optou por ficar com Eslovênia, formando um casal. Mas isso não impediu Lucas de continuar próximo de Nat, chegando a tomar banho com as duas sisters ao mesmo tempo. Natália ficou um bom tempo em guerra com Eslô por sentir ciúmes de Lucas.

(Estagiárias Maiza Santos e Karoline Caldeira, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)