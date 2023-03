Quem deixou o BBB 23 hoje? Key é a oitava eliminada do programa

Key Alves foi eliminada do "Big Brother Brasil 23" na noite de terça-feira (7), no oitavo Paredão da edição. A jogadora que entrou mocinha e passou a ser vilã do programa, foi a segunda participante do grupo Camarote a deixar o programa, com 56,76% dos votos.

"Como lá fora, no vôlei, com os adversários, a gente marca uma cerveja. Espero que não pensem nada de mim. Se apeguem mais no outro e curtam esse momento. Porque o Big Brother é um sonho para o Brasil", disse a eliminada a deixar a casa.

A sister estava no Paredão com Domitila e Sarah Aline, suas duas aliadas do quarto Fundo do Mar. Que receberam 1,32% e 41,92% dos votos, respectivamente.

Com a eliminação de Gustavo, seu par na casa, ela viu o foco vigorando para ela. Ele foi o sexto eliminado. No embate com o casal está MC Guimê, que estava focado em tirar o casal do programa nas últimas semanas.

No sétimo paredão, Key se livrou da berlinda na prova Bate-Volta, e quem deixou o BBB 23 dois dias depois foi Fred Nicácio, seu aliado.

Agora 13 participantes disputam o prêmio de R$ 1.990.000,00.