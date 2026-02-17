Que horas começa o BBB 26 hoje? Reality vai ao ar mais cedo nesta terça-feira (17)

O Big Brother Brasil 26 será exibido mais cedo nesta terça-feira (17). Por conta da transmissão dos desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro, a programação da TV Globo sofreu alteração, e o reality entra no ar às 21h10, logo após a novela “Três Graças”.

A mudança ocorre devido ao terceiro e último dia de apresentações do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, cuja transmissão começa às 21h45.

Além da alteração no horário, a noite será marcada pela 5ª Eliminação da temporada, e um dos emparedados deixará a disputa pelo prêmio milionário.

Estão na berlinda Marcelo, Samira e Solange. A votação também se encerra mais cedo, acompanhando a mudança na grade.