Programa de televisão cria meme de Projota e Arthur e ironiza a vitória: ‘Grandão'

Após a eliminação da participante Lumena, na noite da última terça-feira (2), Arthur e Projota, que a acompanhavam no paredão, ao perceberem que permaneciam no jogo, pularam na piscina para comemorar.

No entanto, a atitude dos confinados virou meme nas redes sociais do canal de televisão SporTV. O programa de esporte usou uma foto do momento de alegria dos brothers e os comparou a times de futebol que se acham ‘grandões’.

"Quando meu time ganha por incompetência do adversário e fico achando que tô grandão", dizia a legenda, no Twitter.

Quando meu time ganha por incompetência do adversário e fico achando que tô grandão 😅 pic.twitter.com/EviM61xUy0 — SporTV (@SporTV) March 3, 2021

ps: foi indireta pra ninguém não hein! — SporTV (@SporTV) March 3, 2021

"Ps: foi indireta pra ninguém não hein!", acrescentou o tuíte seguinte.

Veja a reação dos internautas:

