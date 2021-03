'Peguei a visão tarde demais', diz Lumena após eliminação do BBB 21

Após deixar a casa mais vigiada do Brasil, Lumena publicou a tradicional selfie do eliminado no perfil do Instagram oficial do "BBB 21". Na legenda, ela deixou um recado sobre sua eliminação: "Peguei a visão tarde demais".

Saindo da casa, a ex-sister conversou com Tiago Leifert, e revelou que caiu em várias ciladas e deixou vários "monstrinhos" tomarem conta de suas atitudes.

A "jornada" da psicóloga dentro do programa foi marcada principalmente por conflitos com vários participantes e por sua aliança com Karol Conká, que foi eliminada semana passada com o recorde de rejeição do reality.

A DJ saiu com 61,31% dos votos.