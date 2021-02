Perfil de Sarah desmente TCC sobre o BBB que a sister teria escrito

O administrador oficial das redes sociais de Sarah, participante do ‘BBB 21’, desmentiu nesta quarta-feira (24) a informação de que a confinada teria escrito como temática do trabalho de conclusão de curso, o TCC, sobre os padrões de comportamento e maneiras de influenciar pessoas para conquistar o prêmio do reality.

FAKE NEWS. O nome dela é Sarah Carolline Vieira de Andrade e esse não é o TCC dela. pic.twitter.com/owtuMYtu0Z — Sarah Andrade 🕵🏼‍♀️ (@ssarahandrade) February 24, 2021

Em seguida, o gerenciador da página explicou que, sim, Sarah teria escrito um trabalho sobre o programa, mas esclareceu que não era aquele que estava sendo divulgado na web.

No tweet não tinha nada que sinalizava que era uma brincadeira, por isso a gente prefere que vocês denunciem e avisem que é mentira. Dezenas de perfis já nos procuraram para confirmar, então acho que quase ninguém entendeu como uma piada também... — Sarah Andrade 🕵🏼‍♀️ (@ssarahandrade) February 24, 2021

Para encerrar e resumir o assunto: sim, o TCC da Sarah foi sobre o BBB, mas não é esse que está circulando por aí. — Sarah Andrade 🕵🏼‍♀️ (@ssarahandrade) February 24, 2021

Maurício Ricardo, o responsável por fazer os cartuns do programa, foi quem divulgou o print que mostra um estudo escrito por outra pessoa chamada Sarah. Ele alegou que se tratava apenas de uma brincadeira e apagou o tweet logo em seguida.

Olha, eu MARQUEI O PERFIL OFICIAL e ASSINEI COM MARCA D'ÁGUA! Fake news meu ovo! O que faltou? Pedir autorização pra Lumena? MESMO ASSIM, fandom, pedi DESCULPAS e apaguei! E viva a Sarah! G3 rumo à vitória! Maracujina, adm da @ssarahandrade. Vai dar tudo certo. — Maurício Ricardo (@MauricioRicardo) February 24, 2021

A notícia que a consultora em Marketing Digital teria realizado o trabalho foi divulgada no programa “Encontro”, na manhã desta quarta-feira.

"A Sarah fez um TCC sobre o Big Brother. Eu fui ler esses dias", disse Patrícia Poeta, afirmando que teria tido acesso ao produto. "Mentira", reagiu um convidado do programa. "Verdade! O trabalho de conclusão da faculdade foi sobre o Big Brother", reforçou a apresentadora, impressionada.