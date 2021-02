Sarah, do ‘BBB 21’, escreveu TCC sobre o reality e a web reage: ‘Literalmente estudou o programa’

Sarah, participante do ‘BBB 21’, foi nomeada pelos fãs do reality show como a espiã da edição por possuir suas habilidades em descobrir informações. Mas, para a surpresa dos bbbmaníacos, a sister já tinha essa alta perceção sobre o programa adquirida bem antes, na época da faculdade.

A consultora em Marketing Digital nunca escondeu ser fã de carteirinha do Big Brother Brasil e, por gostar de acompanhar todas as temporadas, construiu o projeto de conclusão de curso, o famoso TCC, totalmente voltado para a programação, mergulhando em estudos que falavam sobre os bastidores do reality. A informação chegou a ser abordada no "Encontro" nesta quarta-feira (23).

"A Sarah fez um TCC sobre o Big Brother. Eu fui ler esses dias", disse Patrícia Poeta. "Mentira", reagiu um convidado do programa. "Verdade! O trabalho de conclusão da faculdade foi sobre o Big Brother", reforçou a apresentadora, impressionada.

Muitos internautas não faziam ideia dessa paixão da sister pelo BBB e, por isso, a nova informação gerou várias reações de choques e memes na web. Confira a repercussão:

