BBB 23: Paulo Vieira e Dani Calabresa promovem o prêmio 'Big Carpet' na Grande Final

Dani Calabresa e Paulo Vieira animaram a edição da Grande Final do Big Brother Brasil 23, nesta terça-feira (25), com o prêmio "Big Carpet". Eles criaram quatro categorias e premiaram os vencedores durante a edição.

A primeira categoria do "Big Carpet" foi de "Melhor Fanfiqueiro" com vitória do ex-casal Guskay, Gustavo e Key Alves. A segunda categoria da premiação criada pelos humoristas foi o "Shade da produção", que significa bronca. A produção do reality organizou vários vídeos da edição 2023 e a maior bronca foi com relação ao vício de cigarro dos participantes. Essa categoria venceu com o título de "Cigarro, tô fora".

Teve também a categoria "Não jogadora a visitar a casa", que ficou para a Aline Wirley. Já a última categoria, que é de "Melhor Trilha Sonora", ficou para Bruna Griphao.