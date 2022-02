Paulo André é confirmado líder e Pedro Scooby fica imune; Arthur e Jade são chamados para o VIP

Os participantes estavam conversando no gramado do Big Brother Brasil, BBB 22, nesta sexta-feira (25), quando o apresentador Tadeu Schmidt fez uma entrada ao vivo para definir o novo líder da semana. "Me deixaram sozinho aqui na sala", disse. Todos foram às pressas sentar no sofá mais famoso do Brasil.

O apresentador parabenizou Pedro Scooby e Paulo André (PA) pela resistência. A dupla saiu vitoriosa na prova de ontem (24), depois de 7 horas de disputa entre Lais e Jade Picon. Ambos ganharam R$ 10 mil. Scooby abriu mão da liderança, mas garantiu imunidade.



PA então é o líder e garante mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil. Douglas Silva e Gustavo foram os promeiros eliminados da prova. Ambos já estão no paredão do próximo domingo (27).

