Jade Picon faz xixi durante a prova de resistência do BBB 22

Após ficar sete horas na prova de resistência do BBB 22, Jade Picon não aguentou e fez xixi na competição. A influenciadora já havia reclamado da vontade de ir ao banheiro e chegou a revelar para a sua dupla, a médica Laís, que não conseguiria aguentar por muito tempo na disputa.

"F*deu, fix xixi", contou a influencer, olhando entre as pernas e rindo da situação. Logo depois, ela saiu pela porta da área da dinâmica correndo, indo em direção ao banheiro da casa. Jade e Laís disputavam a liderança com Pedro Scooby e Paulo André, que se saíram melhor e venceram. O resultado será oficializado no programa ao vivo desta sexta-feira (25). Confira o momento do xixi:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)