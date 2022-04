Paulo André e Arthur discutem e atleta diz que vai 'puxá-lo' em Jogo da Discórdia

A tensão está no ar nesta final do BBB 22. Paulo André e Arthur Aguiar discutiram na área externa da casa, logo após participarem de uma brincadeira com Douglas Silva. A confusão começa quando o ex-Rebelde provoca o atleta: "Sabe qual o problema do PA? Ele zoa todo mundo, mas ninguém pode zoar ele". E PA retruca: "Você que é assim!"

A caminho da sala, DG assiste à discussão dos brothers e vira para a câmera, apontando para a própria camiseta, na qual está escrito "vote em mim".

D.G não toma partido e pede voto (Reprodução / Globo)

O trio vai para a sala e Arthur e PA continuam discutindo: "Você leva o 'bagulho' para um 'bagulho' nada a ver mano", acusa o velocista.

"A gente estava brincando mano! Você acha que alguém falou sério?! O DG riu da mesma coisa!", diz Arthur, incluindo o terceiro participante na conversa. "Foi engraçado", confirma o ator de "Cidade de Deus".

Arthur e P.A discutem na sala. D.G não toma partido. (Reprodução Globo)

O bate-boca continua e Arthur diz: "Ele zoa o tempo inteiro, mas se zoar ele, ele não gosta". "Tá bom então. Tadeu, no Jogo da Discórdia hoje vou puxar o Turrah, hein!", afirma PA. "Pode puxar, não é a primeira vez que você faz isso mano", responde Arthur."Tá bom, você está certo. Como sempre você está certo", pondera o atleta.

Arthur finaliza dizendo que não vai mais brincar com Paulo André e pede desculpas.