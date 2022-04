Resumo BBB: eliminação, final de camarote e torcida dos famosos marcam a noite de domingo (24/04)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, domingo (24/04), um programa cheio de emoção após a eliminação de Eliezer do BBB 22. Além da saída do designer, o programa foi marcado pela votação para a grande final, lembranças fora do reality e a torcida dos famosos. Veja o que aconteceu:

Eliezer é o último eliminado do BBB 22

Eliezer se despedindo dos três finalistas. (Foto: Gshow)

Faltando apenas dois dias para a grande final do BBB 22, Eliezer não conseguiu garantir sua vaga entre os três finalistas e foi eliminado pelo público, na noite de domingo, com 65,76% dos votos. Antes de anunciar a saída do brother, Tadeu Schmidt mostrou os melhores momentos dos quatro confinados na casa e fez um discurso sobre a conexão curiosa entre os homens, principalmente de Douglas Silva e Eliezer, e comparou a eliminação com o último pedaço de bolo. "Aos que ficam, parabéns, finalistas! E ao que sai, parabéns também! Pode até não ter bolo, mas o seu guardanapo não está vazio, não. Olha aonde você chegou! Quem sai hoje é você, Eli", disse ele. O brother ficou em primeiro lugar na votação, seguido de Arthur Aguiar com 21,15% dos votos e Douglas Silva (13,09%).

Final de camarote anima os brothers

Finalistas comemorando a vaga na disputa por R$ 1,5 milhão. (Foto: Gshow)

O trio de finalistas da edição 22ª do BBB já está formado e Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André disputam o prêmio milionário do reality. Pela primeira vez, desde que reformulado com participantes famosos, a final terá um grupo só de homens e integrantes do grupo camarote. O resultado inédito será exibido ao vivo na terça-feira (26/04) e no dia seguinte os brothers irão lavar roupa suja no programa "A Eliminação". No dia 27, quinta-feira, todos retornam para a casa mais vigiada do Brasil para o reencontro do BBB dia 101.

Paulo André relembra Farofa da Gkay

Paulo André e Arthur Aguiar conversando sobre a Farofa da Gkay. (Foto: Gshow)

Após comemorarem tomando espumante, pulando na piscina e colocando figurinhas personalizadas em um álbum enviado pela produção, os três finalistas foram para a cozinha da casa conversar sobre a vida fora do reality. Paulo André, que foi um dos convidados da famosa Farofa da Gkay, relembrou a ida na festa e confessou que foi no dark room, o quarto do sexo com fetiches masoquistas e acessórios inspirados no filme 50 Tons de Cinza. "Eu fui, mas", disse ele sem terminar a frase depois de ser questionado por Arthur.

Famosos declaram torcida para os finalista, confira:

Xuxa durante o Bate-Papo BBB. (Foto: Gshow)

A campanha para consagrar o grande vencedor do BBB já tomou conta da internet e vários famosos estão declarando para quem vai sua torcida. Em um bate-papo, Xuxa revelou que torce tanto para Arthur quanto para Paulo André, mas que pela trajetória e bom desempenho no jogo, Arthur deveria ganhar. O cantor Luciano, da dupla com Zezé Di Camargo, também declarou torcida pelo ator. Por sua vez, a torcida de Douglas Silva tem Pathy de Jesus e Fernanda Paes Leme, que foram até o Twitter manifestar a emoção de ver o artista na final. Paulo André está contando com Rayssa Leal, do Skate, Monique Evans e Elana, ex-BBB.

