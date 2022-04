Eli é o eliminado do último paredão BBB22 com 65,76% dos votos; Arthur, P.A e DG são finalistas

Eliezer foi o eliminado do último paredão do Big Brother Brasil, o BBB22, na noite deste domingo (25). Ele recebeu 65,76% dos votos. Em seguida, veio Arthur Aguiar, com 21,15% dos votos e Douglas Silva, o DG, que somou 13,09% das votações.

Com isso, Arthur, Paulo André e DG são os finalistas da edição 2022. Esta será a primeira final da atração composta exclusivamente por camarotes, desde que a dinâmica foi introduzida em 2020.

"Arthur, DG ou Eli. Agora um pode tirar o outro do jogo. Arthur e Eli se aproximaram como nunca na reta final. Eli e DG estão conectados nem quando percebem. Lá atrás, viveram juntos a vergonha de desperdiçar votos...Agora, um pode tirar um do outro. Agora uma trajetória vai ser interrompida. Quem vai morrer na praia?", disse Tadeu Schmidt durante o discurso da eliminação.

Assim que escutou o resultado, Eliezer abraça os brothers e agradeceu, ainda no gramado: "Obrigado por tudo, galera! (...) Essa reta final foi muito bom estar com vocês!". "Parabéns, galera, vocês estão na Final. Sorte para vocês, estou torcendo!", acrescentou.