Participantes BBB 24: conheça Michel que está no grupo Pipoca

Nascido e criado em Belo Horizonte, em Minas Gerais, Michel tem 33 anos. É professor de Geografia e estudante de Medicina Veterinária. Durante a faculdade, trabalhou em diversas funções, desde motorista a animador de festa. Já lecionou em presídios e conta ter sido uma experiência marcante.

Depois de se formar no curso de Geografia e Análise Ambiental, realizou o sonho de fazer um intercâmbio na Irlanda. Lá, estudava de manhã e, à noite, fazia faxina e cuidava de crianças para ter dinheiro. De volta ao Brasil, tentou ser comissário de bordo, mas não conseguiu ingressar no setor de aviação. Hoje, mora com os pais e uma tia. Namora há cinco anos. Dá aulas em duas escolas estaduais e, na parte da noite, cursa sua segunda graduação.

Michel afirma ser muito aberto, diz que fala o que pensa e é muito expressivo: “Minha cara condena”. Descreve-se como um homem dinâmico, comunicativo e que faz amizades facilmente: “Sou uma pessoa que vive o momento, sou intenso e corajoso”. Admite ser mandão e garante que não funciona na posição de liderado. Quando em discussões, não gosta de perder. Diz que também lhe falta paciência para gente metida, egocêntrica e folgada.



O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Terra e Paixão’, e domingos, após o ‘Fantástico’.