Participantes BBB 24: conheça Giovanna que está no grupo Pipoca

Nascida em Belo Horizonte e moradora de Contagem, em Minas Gerais, Giovanna tem 27 anos, trabalha como nutricionista e é também modelo. Ao terminar a escola, entrou na faculdade de Sistemas de Informação, mas não curtiu e logo mudou para o curso de Nutrição. Hoje concilia os atendimentos com o trabalho no setor de moda. Revela ter uma conexão forte com a natureza: gosta de trilhas, pequenas viagens e é praticante de ioga. Atualmente, está solteira.

Giovanna se considera uma pessoa animada, alegre e expansiva, porém estratégica: “Não sou só um rostinho bonito. Gosto de observar e jogar também”, pontua. Ela se diz faladeira, mas o jeito acelerado só aparece tempos depois de acordar — o que revela ser um processo lento.

Destaca ser paciente, embora não aceite desrespeito nem que falem mal de pessoas queridas. Garante que reage se perceber que está sendo maltratada. Segundo ela, sua transparência, demonstrada nas expressões faciais, não a deixa ser manipuladora.

O BBB 24 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Terra e Paixão’, e domingos, após o ‘Fantástico’.