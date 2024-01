Participantes BBB 24: conheça a Raquele que está no grupo Pipoca

Raquele é capixaba, nascida em Conceição da Barra e moradora de Aracruz. Técnica em Mecânica e estudante de Engenharia Mecânica, hoje atua como doceira, além de ser sócia do noivo — com quem está há sete anos — em um delivery de açaí. Tem 22 anos e trabalha desde os 13, quando começou a ganhar seu próprio dinheiro fazendo unha. Atualmente mora com os pais e a irmã caçula, de quem cuidava na adolescência enquanto sua mãe trabalhava fora.



Considera-se comunicativa, alto-astral e bastante sorridente, e diz que quando precisa hablar, fala sem medo: “Não sou de falar bonito. Falo do meu jeitão mesmo”. Por se dividir entre a faculdade e seus dois empreendimentos, afirma que quase não tem tempo para o lazer.

“Quando está todo mundo na festa, eu estou enrolando doces”, brinca. Admite ser chata e teimosa, e que gosta de suas coisas sempre organizadas. Também acredita ser uma pessoa muito transparente em seus sentimentos e posicionamentos.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Terra e Paixão’, e domingos, após o ‘Fantástico’.