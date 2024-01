Participantes BBB 24: conheça Juninho que está no grupo Pipoca

O carioca Antônio tem 41 anos. É formado em Contabilidade, mas trabalha como motoboy. Conta ter tido uma vida com dificuldades financeiras desde a época em que vivia com os pais. Mora no mesmo terreno que outros integrantes de sua família, já foi casado, tem uma filha de 20 anos e, atualmente, está solteiro.

Trabalhou por muito tempo em sua área de formação: começou ainda como motoboy no escritório, até chegar a contador. Mas, com a pandemia, veio o desemprego, e a solução que encontrou foi voltar às ruas com a moto. Apesar dos percalços, sente que começou uma vida nova aos 40 anos. “Sou uma mistura de sagacidade carioca com uma postura séria”, descreve-se.

Revela que adora conversar e dançar, especialmente no Baile Charme, e que utiliza o hobby como ferramenta para aliviar o estresse. Diz que sente satisfação em contribuir, é muito parceiro dos amigos e solidário. “Gosto de construir pontes e não muros”, destaca. Sinceridade é uma característica na qual afirma se exceder às vezes. A impaciência também é um defeito que atribui a si mesmo.



O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Terra e Paixão’, e domingos, após o ‘Fantástico’.