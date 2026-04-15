Paredão no BBB 26: Ana Paula, Jordana e Juliano enfrentam berlinda; veja quem votou em quem
Trio disputa a permanência na casa após votação aberta
Ana Paula, Jordana e Juliano Floss enfrentam o Paredão no BBB 26. A berlinda foi formada nesta terça, 14, após a Prova do Líder, que consagrou Leandro Boneco, e a eliminação de Gabriela, que definiu o Top 5. A formação obrigou votos entre aliados. A decisão da berlinda ocorre na quinta, 16.
A formação do Paredão desta terça
- Líder Leandro Boneco empareda uma pessoa - O voto é aberto na sala do reality - O mais votado pela casa é emparedado - Contragolpe do emparedado pelo líder - Não há Prova Bate e Volta
Quem votou em quem
- Boneco indicou Jordana - Ana Paula votou em Milena - Juliano votou em Ana Paula - Jordana votou em Ana Paula - Milena votou em Juliano - Jordana usou o contragolpe e emparedou Juliano
