Paredão falso BBB 22: Linna, Gustavo, Arthur e Ely vão para votação; PA é líder

Logo após a eliminação de Eslovênia, começou a Prova do Líder com direito a formação de paredão falso. Paulo André, o PA, foi quem conquistou a liderança, a imunidade, o direito de colocar alguém no paredão e o prêmio de R$ 100 mil. Linna, Arthur, Ely e Gustavo estão no primeiro paredão falso do Big Brother Brasil 22.

Como foi a prova do líder que formou o paredão falso

Os brothers jogaram uma partida de tabuleiro, onde avançavam as casas conforme as bolinhas que tiravam. A cada casa que paravam, tiravam uma carta surpresa. Gustavo foi o primeiro a completar o trajeto, Arthur conseguiu na sequência e PA formou o trio que foi pra segunda fase da prova.

Cada carta surpresa tinha um valor dentro. Quem teve o maior valor na soma dos valores que estavam dentro das cartas ficava com a liderança. PA venceu a prova com a soma de 28 mil e ainda embolsou R$ 100 mil. Gustavo ficou com 16 mil e Arthur fechou com 27 mil.

Quem está no paredão falso do BBB 22

Logo depois da prova, PA indicou Linna (Linn da Quebrada) ao paredão e puxou Gustavo pelo contra-golpe. Dentro das surpresas da noite, houve um sorteio valendo R$ 100 mil. Jessi foi quem conseguiu o prêmio e ainda mandou Arthur direto para o paredão.

Por último, os brothers fizeram uma votação aberta na sala mesmo. Ely e Pedro Scooby ficaram empatados na votação e o líder PA mandou Ely para o paredão falso.

Como foi a votação para o paredão falso

Nathália votou em Pedro Scooby;

Ely votou em Pedro Scooby;

Gustavo votou em Ely;

Douglas (DG) votou em Ely;

Jessi votou em Pedro Scooby;

Linna votou em Pedro Scooby;

Pedro Scooby votou em Ely;

Arthur votou em Ely;

* Ely e Scooby empataram. PA desempatou votando em Ely.

Quando sai o resultado do paredão falso

Na terça-feira, como de costume, será feito o discurso do Tadeu Schmidt e o anúncio de uma eliminação. Os brothers não sabem, mas o paredão é falso e o eliminado, na verdade, vai ficar isolado em uma sala secreta, com o poder de interferir na rotina da casa. Entre os poderes, está, inclusive, a possibilidade de colocar todo mundo na xepa.

Quem já foi para o paredão falso no BBB

Maurício (BBB11)

Anamara (BBB13)

Ana Paula (BBB16)

Emilly (BBB17)

Gleici (BBB18)

Gabriela (BBB19)

Carla Diaz (BBB21)