Paredão 'BBB 22': saiba que horas vai começar a eliminação desta terça-feira (25/01)

O público vai conhecer o primeiro eliminado do ‘BBB 22’, na noite desta terça-feira (25), após a novela ‘Um Lugar ao Sol', da Rede Globo. Naiara Azevedo, do Time Camarote, e Luciano e Natália, do Pipoca, estão no paredão da semana. Saiba o horário que vai começar o programa e o horário da eliminação:

VEJA MAIS

Que horas vai começar o ‘BBB 22’?

O reality show vai começar às 22h25.

Que horas vai ser a eliminação do ‘BBB 22’?

De acordo com a previsão do ano passado, o apresentador Tadeu Schmidt deve receber o primeiro eliminado do ‘BBB 22’, após as 23h, para conversar sobre a participação no programa. Em seguida, o ex-confinado deve ser levado até Rafa Kalimann para o ‘Bate-Papo BBB’.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)