Resumo BBB 25 (14/01): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A temporada do Big Brother Brasil 25 deu o pontapé inicial na noite desta última segunda-feira (13), ao vivo na TV Globo, e já rendeu bastante assunto para o primeiro dia. A edição deste ano é a primeira em que os participantes entram em dupla, sendo familiares, amigos ou conhecidos. Mantido na apresentação do reality show pelo quarto ano consecutivo, Tadeu Schmidt conversará com os 12 pares de confinados - um total de 24 participantes - durante toda a semana, apresentando as dinâmicas do programa e falando sobre outros assuntos.

Abaixo, veja o que rolou durante o primeiro dia do BBB 25.

VEJA MAIS

"Cubo do conhecimento"

O BBB 25 já começou testando o conhecimento de cada dupla sobre as preferências do respectivo parceiro com quem entrou. Antes mesmo de pisarem no gramado, os pares passaram pelo "cubo do conhecimento". Na dinâmica, os que acertaram a resposta dita pela outra parte da dupla já começa o jogo com o benefício de integrar o grupo Vip, ou seja, com uma maior variedade de alimentos para consumir durante os primeiros dias no BBB. Por outro lado, quem não teve sucesso na prova, fará parte do grupo Xepa, grupo com menos opções de comidas até a próxima definição dos grupos.

Público escolhe 12ª dupla para entrar na casa

Ao todo, 11 duplas, entre Camarote e Pipoca, já estão confirmadas no BBB 25. E para completar o elenco desta edição, outras três duplas Pipoca estavam disputando as duas últimas vagas. Apresentados na última sexta-feira (10) no programa Mais Você, comandado pela apresentadora Ana Maria Braga, os três pares dependeram de uma votação pública para entrar no reality show: Guilherme e Joselma - sogro e nora; Joseane e Cléber - mãe e filho; e Paula e Nicole - mãe e filha.

No final do primeiro programa, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o resultado da votação que escolheria a 12ª dupla a entrar no BBB 25. Com 66,40% dos votos, Guilherme e Joselma, sogro e nora respectivamente, foram os escolhidos para integrarem o elenco oficial desta edição do reality show da TV Globo. Como bônus, o par já entrou com imunidade até o primeiro paredão.

1ª prova de resistência

Para iniciar a disputa pelo grande prêmio que pode chegar até R$ 3 milhões, todas as 11 duplas puderam participar da primeira prova de imunidade. Para testar a disposição dos participantes, a prova é de resistência. A única dupla a não participar foi a de Guilherme e Joselma, que entraram enquanto ocorria a prova.

Os participantes, posicionados em lados opostos da raia, deviam manter um cabo esticado enquanto realizavam um aperto de mãos abaixo de uma barra de sustentação. Caso o símbolo do aperto de mãos ou o cabo tocassem as argolas, uma luz vermelha se acenderia, resultando na eliminação da dupla.

Em seguida, uma campainha tocava e o jogador responsável por enviar a caixa precisava passá-la pelo vão para o parceiro, que deveria entregá-la ao cliente dentro do tempo estipulado. Se o tempo expirasse antes que retornassem à posição inicial, ambos seriam eliminados. A dupla que ficasse em último lugar na rodada teria uma consequência.

Após um pouco mais de seis horas de duração, a dupla vencedora da primeira Prova de Resistência foi a das amigas Eva e Renata, do grupo Pipoca, após as desclassificações de Vitória Strada e Mateus, e Aline e Vinícius.

Programa dividido duas fases

Segundo adiantou o apresentador Tadeu Schmidt, durante o primeiro programa ao vivo do BBB 25, está edição do reality show será dividida em duas fases. Na primeira tudo será em dupla: provas, indicações e eliminações (em provas e do jogo); na segunda, as duplas serão desfeitas e cada participante jogará individualmente. O apresentador, no entanto, não informou quando ocorrerá a mudança de uma fase para outra.

Gracyanne Barbosa come 9 ovos para seguir dieta

Um dos grandes mistérios com a entrada da Gracyanne Barbosa no BBB 25 foi sobre como a musa fit manteria sua dieta rigorosa para manter seu corpo escultural. Geralmente, Gracyanne costuma comer mais de 20 ovos por dias, e chamou atenção dos internautas quando começou nove ovos só no primeiro dia do programa, mostrando estar focada em manter sua alimentação regrada.