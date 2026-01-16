Capa Jornal Amazônia
O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da 4ª noite

Na virada do dia 15 para 16 de janeiro, os primeiros indicados ao paredão foram definidos, veteranos aconselharam pipocas e o VIP está definido

Lívia Ximenes
fonte

Cowboy formou o 1º VIP da edição nessa quinta-feira (15) (Divulgação)

O Big Brother Brasil 26 continua cheio de emoções. Na quarta noite do programa, a edição foi marcada por indicação ao paredão, aconselhamento aos pipocas e definição do VIP. Confira os principais acontecimentos na madrugada entre os dias 15 e 16 de janeiro.

Resumo BBB - Madrugada 4

Bigfone toca pela 1ª vez e suspeita de manipulação rola pela Casa

O Bigfone tocou pela primeira vez no BBB 26 e quem atendeu foi Marcelo. O brother deveria indicar alguém ao paredão. A escolhida foi Aline Campos que, em contragolpe, indicou Ana Paula. Após a indicação, a Aline disse que Ana Paula manipulou Marcelo para escolhê-la.

Conselhos de Ana Paula

Em conversa com Ana Paula, Milena falou que deseja votar em Paulo Augusto. A veterana, por outro lado, discorda da escolha. Ana Paula aconselhou que Milena não faça isso, para evitar inimizade com outros membros do grupo Pipoca.

Cowboy monta o 1º VIP

Alberto Cowboy é o Líder da Casa e, por isso, teve o direito de escolher quem colocar no VIP. Os selecionados foram Jonas, Edilson Capetinha Marciele, Sarah, Babu, Juliano Floss e Pedro.

Covardia? Não para ele

Marcelo, que indicou Aline ao paredão, disse que não faria isso se fosse covarde. Segundo o brother, ela é famosa fora da Casa e deve ter público torcendo.

Pedro fala, novamente, que traiu a esposa

Pedro decidiu falar, novamente, que traiu a esposa. Anteriormente, em conversa com Brígido, o brother revelou a infidelidade e disse que ela o perdoou. Entretanto, Pedro afirmou que não aceitaria se fosse o contrário. Em uma rodinha com Brígido, Sarah, Marciele, Aline e Paulo, ele confessou o caso fora do relacionamento.

7 pessoas seguem no Quarto Branco

Há mais de 70 horas, sete pessoas seguem no Quarto Branco. Agora, a dinâmica para entrada na Casa do BBB 26 é diferente: três deles poderão ser parte do elenco principal da edição.

Possível mira de Cowboy

Cowboy é o Líder e pode indicar uma pessoa ao paredão. Pelo visto, ele já tem uma mira: Milena. Anteriormente, a sister falou que veteranos não deveriam estar na edição do BBB 26 e, mesmo tentando consertar a fala depois, o comentário não foi visto como algo bom. Durante a noite, Cowboy afirmou que ela precisa tomar cuidado com o que fala.

Indicação de Pipoca não é uma opção

Ana Paula, aparentemente diferente de Cowboy, não indicaria um Pipoca ao paredão se fosse Líder. A sister afirmou que juntaria voto com o grupo para formar maioria na Casa.

Disse-me-disse sobre quartos

Ana Paula, Pedro e Milena protagonizaram um boato sobre quartos e camas na Casa. Pedro, que está no VIP e pode dormir no Quarto do Líder, foi questionado por Ana Paula onde ele dormiria, pois não havia cama para ela dormir. Quando o brother saiu do cômodo, Milena afirmou que ele contaria que foi expulso. E assim aconteceu: Pedro foi à academia e contou que o mandaram embora do quarto, mas que ele não sairia.

Amor de festa

Jonas comentou sobre possíveis relações com pessoas da casa. Para o brother, o romance que rolar em festas fica apenas nas festas e que não terá relacionamentos fora disso.

Avisos de Cowboy

Cowboy alertou Pedro sobre as atitudes dentro do BBB 26. Para o veterano, o rapaz está sendo uma pessoa instável.

