BBB 26: Elisa aperta botão vermelho e desiste do Quarto Branco

Elisa apertou o botão vermelho do Quarto Branco do BBB 26 na tarde desta quinta-feira (15) e desistiu da dinâmica que vale duas vagas no reality show. A modelo, que esteve na Casa de Vidro do Sul, permaneceu por mais de 65 horas no cômodo antes de tomar a decisão.

Durante a manhã, Elisa já havia demonstrado desgaste físico e emocional ao comentar que não sabia por quanto tempo conseguiria continuar. “Estou pensando. Estou com muita dor e vendo até onde aguento”, disse.

Após apertar o botão, a participante recebeu o apoio dos demais candidatos que seguem na disputa. Ao se despedir, agradeceu ao grupo e desejou boa sorte. “Vou estar na torcida por vocês, tá? Arrasem, foi incrível. Obrigada por tudo e pela amizade de vocês”, afirmou.

Em outro momento, Elisa também se dirigiu à família. “Família, amo vocês, me perdoa. Eu dei o meu melhor, mas está doendo muito”, disse.

Segunda desistência da dinâmica

A saída de Elisa é a segunda desistência registrada no Quarto Branco do BBB 26. A primeira aconteceu na última terça-feira (13), quando Ricardinho apertou o botão e deixou a dinâmica.

Com a desistência, seguem na disputa por duas vagas no reality os candidatos Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela.