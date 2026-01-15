Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Elisa aperta botão vermelho e desiste do Quarto Branco

Modelo que participou da Casa de Vidro do Sul deixa a dinâmica após mais de 65 horas e se torna a segunda desistente da disputa por vaga no reality

O Liberal
fonte

Durante a manhã, Elisa já havia demonstrado desgaste físico e emocional. (Reprodução/Gshow)

Elisa apertou o botão vermelho do Quarto Branco do BBB 26 na tarde desta quinta-feira (15) e desistiu da dinâmica que vale duas vagas no reality show. A modelo, que esteve na Casa de Vidro do Sul, permaneceu por mais de 65 horas no cômodo antes de tomar a decisão.

Durante a manhã, Elisa já havia demonstrado desgaste físico e emocional ao comentar que não sabia por quanto tempo conseguiria continuar. “Estou pensando. Estou com muita dor e vendo até onde aguento”, disse.

Após apertar o botão, a participante recebeu o apoio dos demais candidatos que seguem na disputa. Ao se despedir, agradeceu ao grupo e desejou boa sorte. “Vou estar na torcida por vocês, tá? Arrasem, foi incrível. Obrigada por tudo e pela amizade de vocês”, afirmou.

Em outro momento, Elisa também se dirigiu à família. “Família, amo vocês, me perdoa. Eu dei o meu melhor, mas está doendo muito”, disse.

Segunda desistência da dinâmica

A saída de Elisa é a segunda desistência registrada no Quarto Branco do BBB 26. A primeira aconteceu na última terça-feira (13), quando Ricardinho apertou o botão e deixou a dinâmica.

Com a desistência, seguem na disputa por duas vagas no reality os candidatos Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela.

Palavras-chave

bbb 26

Quarto Branco

Big Brother Brasil
BBB
.
