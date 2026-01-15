Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Anitta é a atração da primeira festa do 'BBB 26' nesta sexta-feira, 16

O show será dividido em dois momentos: uma apresentação solo da popstar e uma performance autêntica de Larissa com o DJ Matheus Alves

O Liberal
fonte

Além da performance, a cantora também vai se juntar aos brothers e sisters na pista de dança (Divulgação)

A cantora Anitta comandará a primeira festa da temporada do 'Big Brother Brasil' (BBB) nesta sexta-feira, dia 16. A celebração ocorrerá na casa do reality, prometendo agitar os participantes com um show dividido em dois momentos e muita interação.

Apresentação da popstar

A artista, veterana nos palcos do reality, terá uma entrada triunfal na casa do BBB. O show será dividido em dois momentos: uma apresentação solo da popstar e uma performance autêntica de Larissa com o DJ Matheus Alves.

Na ocasião, o repertório estará recheado de sucessos da cantora, como:

  • 'Menina Má'
  • 'Vai Malandra'
  • 'Envolver'
  • 'Movimento da Sanfoninha'
  • 'Lugar Perfeito'
  • 'Joga pra Lua'

Músicas de carnaval mais conhecidas do público brasileiro também não ficarão de fora da celebração.

Interação e cenografia tecnológica

Além da performance, Anitta vai se juntar aos brothers e sisters na pista de dança, garantindo momentos de interação e descontração. A festa contará com uma cenografia imersiva e tecnológica.

Os participantes acessarão o evento por meio de um túnel de LEDs com artes em 3D, que se estenderão por toda a ornamentação do espaço em diferentes formatos, criando uma atmosfera única e envolvente.

O evento ainda contará com um set interativo de revestimento reflexivo para produção de conteúdo e mobiliário em forma de cubos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Anitta

Anitta no BBB 26

Festa no BBB 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Alcione grava medley em homenagem às tradições do Amapá com colaboração de paraense

Cantora reafirma seu amor pela pluralidade brasileira ao dar voz a um compilado de canções

15.01.26 13h37

CARNAVAL 2026

Musas do Bloco Minhocão, em Tucuruí, são escolhidas para os desfiles de 2026

Primeiro arrastão ocorre neste fim de semana e já terá as três escolhidas no desfile

15.01.26 12h48

Fafá de Belém celebra raízes paraenses em novo espetáculo musical biográfico

Com 50 anos de carreira, a artista unindo memórias da infância em Belém, luta política e fé, em espetáculo que tem neta no elenco

15.01.26 10h40

DISPUTA

Quarto Branco do BBB 26 completa quase 60 horas de confinamento

Os participantes seguem apenas tomando água e comendo biscoito de água e sal, em determinado momento, eles receberam água de coco e lenço umedecido.

15.01.26 9h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

recomendação médica

Henri Castelli deixa o BBB 26 após crises convulsivas

Ator deixou o reality após atendimento médico e internação; decisão foi anunciada por Tadeu Schmidt

14.01.26 23h59

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

BBB

BBB26: fala de Solange Couto gera polêmica e filha sai em defesa da atriz nas redes; confira

A partir da fala, internautas também passaram a associar Solange Couto a um suposto alinhamento com a direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

14.01.26 9h14

SUPERAÇÃO

Após 26 horas, prova de resistência chega ao fim e BBB 26 tem seu primeiro líder; saiba quem é!

O vencedor quebrou seu próprio recorde de resistência

15.01.26 7h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda