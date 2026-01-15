Anitta é a atração da primeira festa do 'BBB 26' nesta sexta-feira, 16
O show será dividido em dois momentos: uma apresentação solo da popstar e uma performance autêntica de Larissa com o DJ Matheus Alves
A cantora Anitta comandará a primeira festa da temporada do 'Big Brother Brasil' (BBB) nesta sexta-feira, dia 16. A celebração ocorrerá na casa do reality, prometendo agitar os participantes com um show dividido em dois momentos e muita interação.
Apresentação da popstar
A artista, veterana nos palcos do reality, terá uma entrada triunfal na casa do BBB. O show será dividido em dois momentos: uma apresentação solo da popstar e uma performance autêntica de Larissa com o DJ Matheus Alves.
Na ocasião, o repertório estará recheado de sucessos da cantora, como:
- 'Menina Má'
- 'Vai Malandra'
- 'Envolver'
- 'Movimento da Sanfoninha'
- 'Lugar Perfeito'
- 'Joga pra Lua'
Músicas de carnaval mais conhecidas do público brasileiro também não ficarão de fora da celebração.
Interação e cenografia tecnológica
Além da performance, Anitta vai se juntar aos brothers e sisters na pista de dança, garantindo momentos de interação e descontração. A festa contará com uma cenografia imersiva e tecnológica.
Os participantes acessarão o evento por meio de um túnel de LEDs com artes em 3D, que se estenderão por toda a ornamentação do espaço em diferentes formatos, criando uma atmosfera única e envolvente.
O evento ainda contará com um set interativo de revestimento reflexivo para produção de conteúdo e mobiliário em forma de cubos.
