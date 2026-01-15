Anitta é a atração da primeira festa do 'BBB 26' nesta sexta-feira, 16

A cantora Anitta comandará a primeira festa da temporada do 'Big Brother Brasil' (BBB) nesta sexta-feira, dia 16. A celebração ocorrerá na casa do reality, prometendo agitar os participantes com um show dividido em dois momentos e muita interação.

Apresentação da popstar

A artista, veterana nos palcos do reality, terá uma entrada triunfal na casa do BBB. O show será dividido em dois momentos: uma apresentação solo da popstar e uma performance autêntica de Larissa com o DJ Matheus Alves.

Na ocasião, o repertório estará recheado de sucessos da cantora, como:

'Menina Má'

'Vai Malandra'

'Envolver'

'Movimento da Sanfoninha'

'Lugar Perfeito'

'Joga pra Lua'

Músicas de carnaval mais conhecidas do público brasileiro também não ficarão de fora da celebração.

Interação e cenografia tecnológica

Além da performance, Anitta vai se juntar aos brothers e sisters na pista de dança, garantindo momentos de interação e descontração. A festa contará com uma cenografia imersiva e tecnológica.

Os participantes acessarão o evento por meio de um túnel de LEDs com artes em 3D, que se estenderão por toda a ornamentação do espaço em diferentes formatos, criando uma atmosfera única e envolvente.

O evento ainda contará com um set interativo de revestimento reflexivo para produção de conteúdo e mobiliário em forma de cubos.