Marília e Fred Nicácio deixam a casa do BBB 23 e vão para o Quarto Secreto

Com 69,26 % dos votos, Marília e Fred Nicácio foram para o Quarto Secreto após o primeiro paredão do Big Brother Brasil 23, na noite desta terça-feira, 24. A dupla, que teve embate com a paraense Paula Freitas, vai assistir de um local privilegiado tudo o que os participantes vivem dentro do reality.

A disputa estava entre o médico e a maquiadora, e Key e Gustavo - a última dupla permanece na casa. Agora o público vai votar no participante que deve retornar para o game.

A paraense Paula Freitas se despediu de Fred chorando: "Estou com sentimento que não era para ser vocês dois".

A saída de Marília e Fred Nicácio não tem eliminação imediata. Inclusive, o médico chegou a duvidar que o paredão fosse verdadeiro alguns dias atrás, e ensaiou a fala “não imaginam o prazer que é estar de volta”, dita por Gleice quando ela retornou do paredão falso no BBB 18. Ele disse ainda que voltaria batendo os dreads. Será que veremos essa cena?

O retorno de um participante vai movimentar o jogo, já que o brother ou a sister voltam entendendo um pouco mais do jogo dos confinados.