Lumena chama jogadores de 'escrotos' e Neymar fica revoltado

Disputando a preferência do público no paredão desta semana, Lumena deu uma “bola fora” com os fãs do “Big Brother Brasil 21”, mais especificamente com Neymar. Isso porque a psicóloga chamou jogadores de futebol de “escrotos”, quando se referia a Arthur, com quem divide paredão, e já foi atleta no passado.

“Ele foi jogador de futebol, esses caras... Jogador... escroto”, disse a sister.

Vai militar lá na casa do chapéu... #ForaLumena pic.twitter.com/nCMNJSeUSJ — Neymar Jr (@neymarjr) March 1, 2021

Nesta segunda-feira (1º), o atacante do PSG se revoltou com a sister e mandou Lumena “militar na casa do chapéu”. “Respeito por todas as profissões vem de berço. Toda profissão tem suas lutas, dificuldades e sua história. Nunca julgue sem saber ou sem ter vivido. Jogador de futebol com muito orgulho”, escreveu.

No entanto, o que Neymar não disse é que a fala de Lumena foi dita no dia 20 de fevereiro, e não tão recentemente.