Linn da Quebrada já precisou lidar com o preconceito no BBB22

Não demorou nem 24 horas, Linn da Quebrada já passou por situações preconceituosas dentro do Big Brother Brasil 22. Os protagonistas das falas foram Rodrigo, Eslovênia e Naiara Azevedo.

Rodrigo disse durante a madrugada desta sexta-feira, 21: “estou lembrando do pinto do traveco que você ficou com medo”. Vinicius emitiu um barulho com a boca de reprovação, logo em seguida, Rodrigo pediu desculpa.

Antes disso, ainda na noite de ontem, 21, Linn precisou mais uma vez explicar para Naiara Azevedo e Pedro Scooby que é travesti. Na conversa, o surfista dispara: "acho você uma grande representante". "Não quero representar", responde a multiartista.

"Escuta. Você é uma grande representante do ser humano. É uma mulher empoderada", acrescenta o surfista. "Uma travesti", reforça a sister. Naiara resolve contribuir para a conversa: "ela não chegou aqui nem como mulher, nem como trans. Ela chegou aqui como gente".

Linn completa: "E como travesti. Eu quero que me vejam como uma travesti. Não quero que só me vejam como uma mulher. Sou uma mulher, mas sou uma mulher travesti. É importante!", finaliza.

Logo que entrou na casa, mesmo com a palavra “ela” tatuada no rosto, a multiartista foi chamada por “ele”. No almoço, ela pediu a pimenta, e Eslovênia falou que “era para ele”, na ocasião, Linn disse “ela”.

Logo após entrar no BBB21, ela se apresentou para os participantes: “não sou homem, não sou mulher, sou travesti. E essa sou eu.”