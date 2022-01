BBB: Em seu último post nas redes sociais, Elza Soares declarou torcida para Linn da Quebrada

A gigante da música brasileira Elza Soares faleceu nesta quinta-feira, 20, aos 91 anos, por causas naturais. Ela, que se manteve ativa na música até o fim, também era bastante presente nas redes sociais, e chegou a falar de sua torcida no "Big Brother Brasil".

Em sua última postagem no Twitter, administrado por ela mesma, Elza Soares comemorou o anúncio da participação de Linn da Quebrada no "Big Brother Brasil 22". “Arrebenta, menina. Te amo”, escreveu Elza ao compartilhar o anúncio do nome da participante do reality, no dia 14 de janeiro. Veja:

Linn e Elza foram abstante próximas, e era comum ouvir uma falando sobre a outra em entrevistas e shows. As duas artistas chegaram a trabalhar juntas no projeto "Meu Bairro, Minha Língua", desenvolvido pelo Museu da Língua Portuguesa. De acordo com informações do jornal DCI, o projeto teve o desenvolvimento artístico de alguns materiais que passaram a compor o acervo do museu, como com uma música inédita, uma série on-line e um videoclipe.

Nas redes sociais, a equipe de Linn da Quebrada lamentou a morte de Elza Soares. "É com muita tristeza que recebemos a notícia que a nossa rainha Elza Soares partiu. Ela, a mulher do fim do mundo, cantou até o fim. Sua voz ecoará em todas nós para a eternidade", diz o texto.