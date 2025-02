Líder do BBB 25: Maike e Gabriel vencem a Prova do Líder após mais de 20 horas de resistência

Maike e Gabriel foram os últimos a deixar a Prova do Líder no BBB 25, garantindo a terceira liderança em dupla desta edição, na noite desta sexta-feira (31/01). Após mais de 20 horas de disputa, eles conquistaram a vitória na 69ª rodada, quando Camilla e Thamiris desistiram da competição. Com a liderança, a dupla tem direito a definir o VIP da semana, imunidade, uma indicação direta ao Paredão e ainda participa do sorteio de um apartamento para um dos dois. Ainda hoje, eles terão a missão no ao vivo de indicar três duplas para ficarem Na Mira do Líder, o que pode influenciar diretamente na formação do Paredão.

VEJA MAIS

Relembre como foi a prova:

A dinâmica da prova exigiu resistência e precisão. Divididos em duplas, cada participante assumiu uma função específica. No Provódromo, um competidor precisava contar as moedas que caíam a cada rodada e se aproximar do número correto para liberar a ação do parceiro. Do outro lado, na área externa, o segundo integrante observava o telão e, ao ver o nome da dupla vencedora, deveria apertar o botão no momento certo e girar a roleta.

A disputa foi intensa e eliminou duplas ao longo das horas. Diogo Almeida e Vilma foram os primeiros a sair, com pouco mais de três horas de prova. Guilherme e Joselma deixaram a disputa após seis horas, seguidos por Giovanna e Gracyanne Barbosa, que desistiram na sétima hora. Diego e Daniele Hypolito foram eliminados após mais de oito horas, enquanto João Gabriel e João Pedro desistiram após nove. Vinícius e Aline saíram após onze horas, mesmo tempo que Vitória Strada e Mateus resistiram antes da eliminação. A penúltima dupla a deixar a prova foi Eva e Renata, que desistiram após dezesseis horas de competição.

Eliminação

Desta vez, a eliminação será individual: o Paredão será quádruplo, com duas duplas, mas apenas um participante deixará a casa na terça-feira (04/02). O parceiro do eliminado será enviado para um quarto secreto, onde uma nova dinâmica será revelada ao público.