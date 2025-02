Resumo BBB 25 (31/01): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A madrugda desta sexta-feira (31), é de cansaço e foco no BBB 25. Alguns brothers permanecem na Prova do Líder que pede resistência e observação. A dinâmica iniciada no programa ao vivo, continuou pela madrugada e na manhã de hoje.

Com as duplas divididas entre o gramado e o provódromo, um participante contabiliza o número de moedas que caem a cada rodada e quem mais se aproximar do gabarito libera a ação do parceiro.

OITO HORAS

Por volta das 7h20, sete duplas ainda seguem na disputa pela liderança. A Prova do Líder já dura oito horas e está na 28ª rodada.

Ainda estão na disputa: Vitória Strada e Mateus, Camilla e Thamiris, João Gabriel e João Pedro, Vinícius e Aline, Eva e Renata, Maike e Gabriel, e Diego e Daniele Hypolito.

PRIMEIROS ELIMINADOS

Quando a prova contabilizava mais de três horas, Vilma e Diogo Almeida foram eliminados. A dupla ficou em último lugar no ranking da contagem de moedas na 19º rodada, que é eliminatória.

Na 25º rodada, Delma e Guilherme são a segunda dupla eliminada, após mais de seis horas de disputa, sogra e genro.

DESCONTRAÇÃO

Enquanto está rolando a prova de resistência, os participantes conversam na área externa da casa. Gracyanne Barbosa e Aline se levantam e improvisam uma roda de capoeira, e os outros brothers cantam e se divertem.

"Tem que cumprimentar, né? Respeito!", diz Aline antes de começar a "jogar" com Gracyanne.

As duas recebem aplausos com o fim da apresentação.

MOTIVAÇÃO

O multicampeão Diego Hypolito tem aproveitado a Prova do Líder para falar frases motivacionais para ele mesmo. Durante a dinâmica, o brother se alongou como um bom atleta, mas também falou consigo.

"Você é vencedor. Você é corajoso. Você não é melhor do que ninguém, mas você é esforçado. Você pode. Você pode, se esforça. se dedica! Lembra da tua história, da tua vida, lembra de onde Deus te tirou!", disse Diego.

LEMBRANÇAS

Sentada em dos banquinhos do jardim, Gracyanne Barbosa relembra momentos de sua vida, ela se emociona e começa a chorar. Os participantes consolam a sister.

"Eu já tive que dormir na rua, e tinha que ficar acordada de madrugada no banco. Me remeteu a essa memória", conta Gracyanne. "Mas minha família não podia saber que eu estava passando fome, minha mãe nunca soube. Eu ligava para ela: 'Está tudo ótimo'. Eu não tinha onde dormir", revelou.

Ela e sua dupla Giovanna, saem da Prova do Líder com quase sete horas de disputa. A irmã da musa fitness desiste da dinâmica. "Vou sair, gente. Minha barriga está doendo muito. Se concentrem", avisa.

Ao chegar na área externa da casa, ela é recebida por Gracyanne Barbosa com palmas e um abraço. "Você ficou muito, Gi! Virou a noite. Parabéns!", diz a musa fitness.