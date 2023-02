Lexa comemora Anjo de Guimê no BBB 23: 'Me tremendo toda'

Lexa comemorou nas redes sociais a vitória do marido, o MC Guimê, que ganhou o posto de Anjo da semana ao ficar em segundo lugar na Prova do Líder da Semana Turbo do BBB 23, neste domingo (26). Ao ganhar o colar do Anjo ele pôde indicar Key Alves para o Paredão. A punição dada à jogadora de vôlei é acumulada com o Castigo do Monstro.

Lexa correu para se manifestar no Twitter, logo após o resultado da prova: "Porr* o Anjo é nosso!! Tô me tremendo toda", escreveu ela. Já no Instagram, ela postou uma foto de arquivo ao lado do amado e legendou: "Que semana! Que loucura… eu sei que dentro de um jogo tudo pode mudar o tempo todo, basta uma atitude errada e já era, mas eu não posso deixar de comemorar todas as conquistas e todo o seu mérito .MC Guimê você não tem noção da alegria que eu sinto de ver tantas pessoas enxergando o mesmo Guilherme que eu conheço, cara calmo, um marido maravilhoso, educado, posturado, amigo, inteligente e amoroso. Que tudo flua bem nesse jogo amor, eu sei que ainda falta muito para o programa acabar, que eu já tive vários surtos e tremedeiras kkkk, mas eu amo te ver feliz e vivendo os seus sonhos. Você merece".

Os últimos dias tem sido muito bons para o marido da cantora. Após atender o Big Fone, ele indiciou Gustavo ao Paredão, que foi o mais votado para sair da casa.

Ao conquistar o colar de Anjo, ele está imune ao Paredão desta noite.

O MC também poderá receber vídeo com recados de familiares no Almoço do Anjo, para o qual ele convidou Aline Wirley, Bruna Griphao e Ricardo.