Karol Conká justifica atitudes no 'BBB21': 'Estava de TPM'

Após dias de atrito com Lucas Penteado e um “Jogo da Discórdia” no "Big Brother Brasil 21", Karol Conká disse que vai ficar mais calma nesta terça-feira (2). "Eu estava de TPM", justificou a cantora.

"Agora vou ficar toda amorzinho", continuou. Na última semana, os comentários da sister têm sido duramente criticados. Ela perdeu mais de 200 mil seguidores no Instagram, e foi acusada de xenofobia ao comentar o jeito da participante Juliette e dizer que é educada, porque é de Curitiba (PR).

Depois, Karol chamou Lucas de "nosso menino" e justificou que a TPM aflorou os sentimentos.

Karol chamando Lucas de "menininho", e que foi esclarecer as coisas com ele.

Karol: "É que na TPM tudo aflora, eu me senti assim, o jeito que não gosto de me sentir mas foi muito legal hoje."

Rodolffo: "Eu não achei que foi extravagante." #BBB21 pic.twitter.com/QID3Ht2uf0