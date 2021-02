Juliana Paes sugere fraude na vitória de Karol no líder do 'BBB21': 'Muito estranho'

Juliana Paes, que atualmente está na telinha como a Bibi Perigosa, na reprise da novela “A Força do Querer”, é uma das famosas fãs do programa Big Brother Brasil. A atriz tem usado as redes sociais para comentar os rumos do reality. Nessa quinta-feira (11), a global comentou a vitória de Karol Conká na prova do líder e se mostrou desconfiada.

Tá muito estranho isso... ela nem pensou, nem comemorou! #BBB21 — Juliana Paes (@julianapaes) February 12, 2021

"Tá muito estranho isso… ela nem pensou, nem comemorou! #BBB21", escreveu Juliana, em seu perfil oficial no Twitter. O post da artista recebeu mais de 130 mil curtidas.

“Se eu fosse mais ingênuo acreditaria que não foi combinado. Mas não sou ingênuo”, respondeu um internauta. “Se a Juliana Paes que é funcionária da Globo ‘tá’ dizendo, quem sou eu?”, ironizou outra.