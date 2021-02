Karol Conká é a nova líder do ‘BBB21’; saiba como será a dinâmica da semana

Na Prova do Líder desta quinta-feira (11), no “Big Brother Brasil 21”, Carol Conká levou a melhor na prova de sorte e conquistou mais uma semana no reality.

Arthur, o líder da última semana, vetou Gilberto, seu indicado ao paredão, e Fiuk, que não puderam realizar a prova. Nego Di infringiu uma das regras da prova e foi eliminado.

Nesta semana, o paredão será triplo, sem prova Bate Volta. No paredão, disputam a preferência do público o indicado pelo Líder no domingo; o indicado pelo Líder faz um contragolpe; e o indicado pela casa.

Carol, além de ter ganhado a prova desta semana, poderá vetar alguém na Prova do Líder da semana que vem. O vetado garante lugar na Prova do Anjo da próxima semana.