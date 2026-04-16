Jordana é eliminada do BBB 26 em paredão com Juliano e Ana Paula

Jordana foi a 16ª eliminada do Big Brother Brasil (BBB) em mais um paredão da edição. A sister perdeu a disputa para Juliano e Ana Paula Renault, que continuam na casa do reality ao lado de Milena e Leandro Boneco.

Resultados da votação

Com uma votação expressiva, Jordana deixou o programa ao receber 71,80% dos votos. No mesmo paredão, Juliano obteve 26,14% da preferência do público, enquanto Ana Paula Renault acumulou apenas 2,06% dos votos.

Histórico de eliminações

A eliminação de Jordana marca a décima vez que um participante do grupo 'Pipoca' deixa a casa através de um paredão. Antes dela, outros nove competidores foram eliminados por votação popular. Confira a lista:

Matheus

Brigido

Marcelo

Maxiane

Breno

Chaiany

Samira

Marciele

Gabriela

Como o Paredão foi formado?

A formação do paredão que culminou na eliminação de Jordana seguiu a dinâmica da semana. O líder da semana, Leandro Boneco, indicou diretamente Jordana para a berlinda.

Na votação da sala, os participantes decidiram, e Ana Paula Renault recebeu dois votos. Por ter sido indicada pelo Líder, Jordana teve o direito de puxar mais um participante para o paredão, escolhendo Juliano Floss.

Quando termina o BBB 26?

A edição do Big Brother Brasil (BBB) 26 tem previsão para encerrar em 21 de abril de 2026. A final do programa está agendada para uma terça-feira, completando um total de 100 dias de confinamento para os participantes.