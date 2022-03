Ranking, discussões e pegação: veja o que aconteceu no BBB ontem, segunda-feira (21/03)

A Rede Globo exibiu ontem, segunda-feira (21/03), uma noite cheia de desentendimentos durante o Jogo da Discórdia, que rendeu muitas discussões e pingos nos ‘is’ entre os brothers durante a madrugada no BBB 22, . O programa também foi marcado por choro, continuação dos rankings entre os participantes e pegação. Veja o que aconteceu:

Acertos de contas sobre o jogo

Após as polêmicas formações de ranking do Jogo da Discórdia, que deu o que falar entre os brothers, durante a madrugada muitas conversas e desabafo aconteceram no BBB 22. Natália tentou explicar para Laís o motivo de ter a colocado como influenciável na dinâmica: "Achei você totalmente leal a você. Acho que, às vezes, você se influencia pelo contra-ataque", disse a designer de unhas.

E em outra parte da casa, Douglas procurou Eliezer para saber o motivo de ter sido apontado como 'Desagradável' no ranking. O ator pediu desculpas e justificou que ninguém o chamou antes para tratar sobre essa acusação com ele.

Além deles, Gustavo e Lucas também se acertaram depois da dinâmica e avaliaram a aliança que se propuseram no início do jogo. “A gente pode se ajudar a chegar no ‘TOP 10’, mas eu ainda acho que todos devem passar pelo paredão. É para ser justo com o público escolher quem eles querem ou não na casa”, disse Gustavo.

Laís, que também estava na conversa, alfinetou Lucas o questionando se vale tudo para escapar do Paredão e afirmou que acha alguns movimentos do capixaba errados.

Análises sobre as relações

As conversas sobre o jogo não pararam. No Quarto Grunge, Linn da Quebrada revelou à Eslovênia que algumas situações tornam a sua relação com Natália desagradável. E depois do papo com a cantora, foi a vez de Eslovênia ter uma DR com Lucas sobre a posição dele no game. O estudante de medicina se defendeu: "Não é pipocar. É que eu não gosto de discutir".

Jessilane e Natália também conversaram sobre como se saíram no jogo e como será daqui para frente: "Eu tinha tanto medo de sair que às vezes deixava de falar o que pensava...Hoje já não sinto mais isso", afirmou a bióloga.

Jade de volta?

Durante a madrugada, alguns brothers estavam na cozinha quando Eslovênia passou e pediu que Lucas falasse baixo. Foi, então, que DG brincou com a sister: "Você está uma rainha! A Jade saiu e você quer assumir o posto, né?", disparou o ator.

E logo depois, Eliezer também estava na cozinha com Natália e comentou sobre não gostar de algumas atitudes de Pedro Scooby no Jogo da Discórdia. Segundo ele, o surfista não tem argumentos: "Toda vez ele me puxa, não tem argumento nenhum, me bota lá e não sabe nem o que está falando."

Chororô

No Quarto do Líder, DG consolou Arthur Aguiar que estava chorando devido aos acontecimentos da dinâmica da noite. O cantor revelou que está cansado de ser atacado e assumiu que poderia ter falado mais durante o embate com Gustavo, mas não teve energia.

"Me traz muito gatilho. As pessoas ficam me massacrando", desabafou Arthur.

Novo jogo da Discórdia

Jessilane e Linn estavam na academia usando o painel tático para refazer os rankings do Jogo da Discórdia. Na ação, a bióloga posicionou Eslovênia como arrogante e Lina defendeu: “Zero arrogante”. Logo depois, a cantora apontou Arthur como "menos verdadeiro" e ainda justificou: "Ele soa menos de verdade, com toda a oralidade, tudo o que ele constrói... Parece um monte de coisa construída".

Revelação

Depois de falar que Paulo André é uma das suas opções de voto, Gustavo fez uma confissão ousada sobre o atleta. Após ver Linne Jessi mexendo no boneco de P.A. Gustavo afirmou: "Se eu fosse 2% menos hetero, eu já pegava ele".

Pegação

Após toda a conversa, Linn e Jessi entraram no Quarto Grunge para dormir e flagraram Nat e Eli “movimentando o edredom”. Para deixar os brothers mais à vontade, as sisters deixaram o quarto, mas deram muitas risadas.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)