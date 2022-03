‘Jogo da Discórdia’: brothers e sisters elencam ranking a partir de adjetivos

O 'Jogo da Discórdia', desta segunda-feira (21), movimentou o jogo do Big Brother Brasil, o BBB 22. Os participantes tiveram que montar rankings pessoais no reality de acordo com os adjetivos sorteados no game. O apresentador, Tadeu Schmidt, pediu para a dinâmica começar com os emparedados.

O jogo começou com o Eliezer, que tirou a placa de mais ‘desagradável’. Para o Brother, o mais desagradável é o Douglas Silva e menos, Eslovênia. Eli justificou que o pódio foi dado pelas brincadeiras que são desagradáveis.

Douglas Silva tirou a plaquinha de ‘influenciável’. DG disse que pelo critério de eliminação, Laís ficou em primeiro lugar com o título, por o ter puxado para o paredão, formado ontem (20). O menos influenciável é Scooby.

Lais tirou a placa de 'arrogante' e colocou o ator, Arthur, no top 1 do ranking. Para a sister, Gustavo é o que menos arrogante na casa.





Pedro Scooby tirou a placa de 'influenciável'. No ranking, o surfista disse que o Lucas é o mais infuenciável, por agir como convém principalmente próximo de alguma formação de paredão. Natália é o menos influenciável. Natália continuou o jogo e tirou a placa de 'parceiro'. No game, Laís é a menos confiável e Paulo André é o mais parceiro na casa.

Linn sorteou a placa 'desagradável' e botou o Douglas Silva no top1. A sister elegeu Jessilane.



Paulo André continuou o game elevendo o Lucas, como menos verdadeiro na casa e o Arthur sendo o Brother mais leal, verdadeiro no jogo.



Jessi tirou a carta de 'verdadeiro'. Quem ficou em primeiro lugar foi a Linn, sendo a pessoa mais verdadeira na casa e indicou Eslô como a antagonista jogo.



Lucas sorteou a placa de 'desagradável'. Pelo jogo, a parceira Eslo ficou em último lugar e o Gustavo ficou em top 1. A justificativa do estudante de medicina foi que o brother brother fala e toma atidues que afondem o próximo.



Gustavo tirou a placa de 'arrogante'. No Pódio, o empresário disse que a Lais fica no fim do ranking, mas o Arthur é top 1. O brother disse que no jogo ele não concorda com ele e usa discurso a seu favor.



Natália finalizou o game com o adjetivo de 'influenciável'. Para a sister, Paulo André é mais influenciável e Jessi ficou com o título de menos infunciável.



