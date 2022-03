Ex-BBB 22 Bárbara Heck nega ter transtorno alimentar: ‘fizeram pensar que era louca’

A rede social foi o canal escolhido para Bárbara Heck, de 29 anos, ex-participante do Big Brother Brasil, falar sobre as críticas em torno da alimentação, no BBB 22. Para a sister, esse é um tema batido e que não tem transtorno alimentar. A postagem foi publicada nesta segunda-feira (21), nos stories do Instagram.

Bárbara comentou, ainda, que foi a um profissional por pensar que a sua alimentação, baseada no jejum intermitente, estava errada. A modelo afirmou que tem recebido mensagens sobre o assunto. Em um dos vídeos, Bárbara disse que já a “fizeram pensar que era louca".



A participação de Bárbara no reality durou um pouco mais de um mês. A loira disse que já imaginava que essa rotina alimentar poderia ser tema de assuntos fora da casa. "É um tema que eu já conheço e já sabia repercussão que daria aqui fora, e eles ficavam dando atenção a isso. Isso tanto já me incomodou aqui fora, por eu gostar de cuidar da minha alimentação e respeitar minha fome, que já me fizeram pensar que eu era louca. Procurei um profissional para saber se eu tinha um problema mesmo", disse.