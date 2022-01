Jade Picon passa o dia meditando e internautas zoam: 'Preparando para ficar entre os pobres'

Na manhã desta sexta-feira (21), a nova integrante do BBB 22, Jade Picon, foi alvo de zoação entre os internautas após passar a manhã meditando na área externa da casa mais vigiada do Brasil. A influencer, que já é conhecida por ser rica, virou assunto do Twitter com muitos afirmando que ela estaria se preparando para ficar entre os ‘pobres’.

Quem é Jade Picon do BBB?

A jovem, de 20 anos, é conhecida na internet por ser rica antes mesmo de virar influencer, já que é filha de Carlos Picon, um empresário do ramo de mármores e granitos. Ainda na adolescência, ela começou a ganhar notoriedade ao aparecer nos vídeos do irmão mais velho, Léo Picon, que foi colírio da revista Capricho e atualmente é um empresário conhecido. Atualmente, Jade Picon trabalha com sua própria marca de roupas e faz publicidade para diversas empresas famosas.

Por que os internautas zoam Jade Picon?

A zoação entre os internautas não passa de uma brincadeira com a entrada da influenciadora no reality, já que ela não precisa do prêmio de R$ 1,5 milhão. Confira os memes com a meditação: