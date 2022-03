Jade Picon é vista encapuzada em aeroporto de São Paulo

A última eliminada do BBB 22, Jade Picon foi vista no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na noite da última sexta-feira, 11, acompanhada de um segurança. Para evitar tumulto, a influenciadora digital - que saiu com 84,97% dos votos - estava encapuzada, mas acenou para os fotógrafos fazendo o símbolo que significa o coração coreano.

O gesto - formado ao unir as pontas do polegar e do dedo indicador - popularizou-se depois de ser adotado por astros do K-pop, gênero musical originado na Coreia do Sul, para agradecer os fãs, e se transformou na pose favorita para selfies no país.

