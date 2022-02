Gustavo e Larissa devem entrar na casa do BBB 22?

Gustavo Marsengo e Larissa Tomásia já estão há um dia dentro da Casa de Vidro no Big Brother Brasil 22. Eufóricos, os participantes ainda não conseguiram ganhar a torcida do público.

Ao ter o vídeo de apresentação divulgado, o Gustavo disse que é um “hétero top”. O estereótipo que ele se enquadrou assustou um pouco os telespectadores, que demonstraram de cara não torcer pela entrada dele.

Mas Larissa, com simpatia, estava agradando o público. Comunicativa, ela demonstrava o desejo de querer participar da edição, o que agradou o telespectador. Só que as primeiras horas confinada, fizeram parte do público a mudar de opinião.

Já na Casa de Vidro, Larissa, que tem informações externas, já que viu alguns dias o BBB 22, procurou por Jade e fez questão de dizer que ela era amada fora do BBB. Ela também resolveu contar logo tudo que sabia, mas com informações muito deturpadas. Ela disse que Eslovênia estaria "bombada" do lado de fora da casa. Vale lembrar, que as duas já se conhecem.

Larissa disse também que as atitudes de Tiago Abravanel soam como falsas, que Jess precisa parar de chorar e que Natalia precisa se controlar.

Gustavo se manteve calado.

Porém, a regra para esta Casa de Vidro é que os dois entrem juntos ou não.

Mas qual a sua opinião: Gustavo e Larissa devem fazer parte do BBB 22?