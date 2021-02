Globo confirma que 'segue valendo' prova que salvou Conká do paredão

A Rede Globo informou, por meio de um posicionamento, na tarde de hoje (8), que a prova 'bate e volta', do ‘BBB21’, realizada na noite do último domingo (7), continuará valendo, mesmo após internautas apontarem ‘trapaça’ de Karol Conká para se salvar do paredão.

"As mangueiras da prova eram todas cenográficas e não tinham qualquer conexão real com os chuveiros, que só eram acionados manualmente pela direção de prova, quando o número correto era escolhido pelo participante. Portanto seria impossível um participante adivinhar o número correto observando as mangueiras. A prova segue valendo", afirmou, em nota.