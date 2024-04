BBB 24: Fernanda opina sobre sentimento de Lucas Buda por Pitel: 'O olho brilha'

15ª eliminada do BBB deu sua opinião sobre as investidas do capoeirista na assistente social dentro do reality show; cenas de Buda causaram incômodo e sua ex-mulher declarou que pedirá o divórcio.

Juliana Maia