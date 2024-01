Ex-BBBs, Jade Picon e Paulo André aparecem juntos em stories de MC Daniel em Fernando de Noronha

Jade Picon e Paulo André, o PA, estão juntos em Fernando de Noronha. O ex-casal Jadré, que se formou no "BBB 22", apareceu juntos em um vídeo postado nos stories por MC Daniel. Os dois voltavam do mar e ao retornar à barraca onde estavam, surgiram ao fundo do vídeo.

PA chegou ao arquipélago na última sexta-feira, 5, e está no mesmo hotel em que o funkeiro está. Mal viu a ilha e o ex-BBB e velocista foi logo malhar, afinal este ano tem as Olimpíadas de Paris e ele começou sua preparação em outubro passado.

Jade Picon, por sua vez, pousou em Noronha depois de passar o réveillon com amigos em Pernambuco. Incluindo André Lamoglia, com quem teve um romance. O curioso é que o cantor Xamã, com quem a beldade também já ficou, está no mesmo rolê com ela e outros famosos.