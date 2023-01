Estreia do BBB 23: apresentações, xavecos e imunidade... Veja o que rolou hoje, segunda-feira, 16/01

O Big Brother Brasil 23 estreou nesta segunda-feira (16) com os 22 participantes já anunciados pela TV Globo, inclusive a paraense Paula Freitas. A representante do Pará é de Jacundá, sudeste do Estado. Os integrantes já entraram com as respectivas duplas montadas por meio de votação, um pipoca com um camarote. A tradicional apresentação dos brothers e sisters rendeu boas gargalhadas, investidas e desafio de resistência. Veja o que rolou hoje no BBB 23.

Primeiras investidas

Na sala, na famosa rodinha para comentar "quem é, de onde veio, atuação e por que está no reality", a paraense Paula e o paulista Gabriel, ambos escolhidos na Casa de Vidro, iniciaram a conversa. A biomédica abriu o jogo sobre o romance que o influencer teve com a cantora Anitta e Gustavo confirmou tudo.

“Quando a gente entrou, acharam toda a nossa vida. Acharam todos os ‘bafos’ do Gabriel, uma foto dele com a Anitta. Pegou ou não pegou?”, jogou a paraense no ar causando risadas. “Peguei!”, confirmou ele, sem graça.

Momentos depois, a angola Tina vibrou e flertou com a apresentação do baiano Cezar. A atriz soltou um “Ai preto” em tom do hit L7nnon, demonstrando interesse pelo enfermeiro. Gustavo e Key também trocarar algumas gargalhadas com a investida do agroboy, ao dizer que ia dormir com a jogadora de volei, na única cama disponível para a dupla.

Imunidade e prêmios

No ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou a dinâmica do primeiro jogo do reality mais vigiado do Brasil. Em duplas, os integrantes do Pipoca e um Camarote, disputam uma imunidade que é de resistência, mais 10 mil reais e 10 anos de Globoplay. Os priumeiros eliminados estarão fora da prova do líder.

A organização das duplas ficou assim:

Cristian e Marvvila Gustavo e Key Alves Tina e MC Guimê Bruno e Aline Wirley Antônio "Cara de Sapato" Jr Cezar e Domitila Barros Ricardo e Fred Sarah Aline e Gabriel Santana Marília e Fred Nicácio Gabriel e Paula (Casa de Vidro) Larissa e Bruna Griphao

Eliminados

E ainda no ao vivo, Tina e MC Guimê foram os primeiros eliminados do jogo e estão fora da prova do líder na próxima quinta-feira (19).