'Esquenta BBB': confira a lista de novidades para esta edição

Vai começar! A nova edição do Big Brother Brasil está cada vez mais próxima. Nesta sexta-feira, 14, os nomes dos novos confinados serão divulgados ao longo de toda a programação da TV Globo, a partir da novela O Cravo e a Rosa.

Apesar da confirmação de três casos de covid-19 entre os participantes, a estreia ainda está prevista para a próxima segunda-feira,17.



Boninho, diretor do reality show, também usou as redes sociais na terça-feira, 11, para dizer que não há surto de coronavírus entre as equipes de produção e cenário, apesar de admitir "algumas baixas" por causa do vírus.



Para entrar no clima da estreia do game, separamos algumas novidades que já foram confirmadas para a edição de 2022.

Novos apresentadores

Após o anúncio da saída de Tiago Leifert da TV Globo em setembro de 2021, Tadeu Schmidt deixa o Fantástico para ser o terceiro apresentador da história do reality no Brasil.



Porém, a dança das cadeiras não parou por aí: Rafael Portugal não apresentará mais o CAT BBB, programa humorístico que analisa os acontecimentos da casa. Neste ano, quem assume é Dani Calabresa.



Rafa Kalimann, vice-campeã da edição de 2020, comandará o Bate-Papo BBB, programa às terças-feiras que traz a conversa com o eliminado. A antiga apresentadora, Ana Clara Lima, apresentará o BBB - A Eliminação ao lado de Bruno de Luca, no Multishow.

Novos programas

Ana Clara também ganhou um novo programa às quinta-feiras: Fora da Casa, que será exibido no GShow e no Globoplay. O humorista Rhudson Victor se une à equipe da #RedeBBB e assume o Parada BBB às segundas, quartas e sextas-feiras.



Quem ganha um quadro inédito é Paulo Vieira, o Big Terapia. Nele, o humorista analisará o comportamento dos participantes e dará conselhos para a vida "pós-BBB".

Exigência de vacinas

A realidade da pandemia e a possibilidade de todos se vacinarem contra a covid-19 fez com que a Globo confirmasse um novo pré-requisito para entrar no programa: as vacinas.



Segundo a emissora, todos os participantes devem estar vacinados tanto contra a covid-19 quanto contra todas as doenças previstas no calendário de imunização.

Jogo para espectadores

Outra novidade é um jogo direcionado aos espectadores do BBB 22. O novo recurso permitirá que o público escolha uma equipe que, na sua opinião, se sairá melhor nas provas e dinâmicas da semana



O jogador que acertar os participantes do VIP e quem será o eliminado da semana ganhará pontos. Já se alguém do time escolhido receber o monstro, ser indicado ao paredão ou ser o mais votado da casa, a pontuação no novo game diminuirá.

Botão de desistência

Boninho, diretor de gênero da Globo, apareceu nesta quarta, 12, no Instagram do programa mostrando um recurso que promete dar ainda mais emoção ao jogo: o botão da desistência.



Para apertar, o participante terá de passar por algumas etapas, já que a novidade estará em uma caixa iluminada e fechada com escotilha. O botão só pode ser acionado caso esteja iluminado com luz verde.

Casa da 'era pré-BBB'

Uma nova decoração inspirada em décadas do fim do século 20 tomará conta da casa do BBB este ano. Muitas cores, neons espalhadas pela casa e xadrez "no melhor estilo grunge" farão parte do cenário.



Além disso, rumores de que o quarto do líder não fará mais parte da casa aumentaram desde que Tadeu Schmidt apareceu dando algumas dicas sobre as novidades da próxima edição.