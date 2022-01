Rafa Kalimann substitui Ana Clara no ‘Bate-Papo BBB’ e internautas criticam

Na tarde desta segunda-feira (10), a rede Globo anunciou a mudança de comando no "Bate-Papo BBB", programa que entrevista os eliminados da casa mais vigiada do Brasil. No entanto, a substituição de Ana Clara não foi muito aceita pelos internautas, que reclamaram bastante quando souberam que Rafa Kalimann assumiria a atração. As informações são do Portal IG.

Rapidamente o assunto bombou nas redes sociais e o nome de Ana Clara parou nos assuntos mais comentados do Twitter. Muitos internautas questionavam o fato da ex-sister 18 ter brilhado no comando do programa de entrevistas em 2021 e passaram a falar sobre o fracasso do "Casa Kalimann", apresentado por Rafa no Globoplay.

"A ana clara nasceu pra entrevistar a pessoa depois que é eliminada do bbb, o que você tá tentando fazer, me diz", escreveu uma internauta. "Eu não aceito que não vai ter mais Ana Clara no bate papo com o eliminado do bbb", disse outro.

"Cara o BONINHO viu Casa Kalimann??? Não é possível que ele ache aquela mulher engessada, a melhor escolha pra comandar uma entrevista com o eliminado!!!! #VOLTAANACLARA", disparou um fã do reality.