Enquete UOL BBB: Quem lidera as intenções para eliminação no próximo Paredão?

Com o Modo Turbo ativado, o 16º Paredão do BBB 24 está montado com Alane, Beatriz e Pitel. A mais votada será eliminada na terça-feira, 02. E a Enquete UOL já aponta um possível resultado da disputa.

Segundo o público da UOL, quem saíra da casa será Pitel com 87,31% da votação popular. Seguida da sister vem Alane, com 7,33% dos votos e em último lugar para deixar a casa mais vigiada do Brasil está Beatriz, que soma apenas 5,36% dos votos do público.